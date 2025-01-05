Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российских пропагандистов.

Смотрите также Слышали много взрывов: в России жалуются на нашествие БпЛА, говорят об атаке на аэродром в Миллерово

Что известно об атаке дронов на Россию 5 января

Оккупанты грезят о якобы "сбивании" 61 БПЛА. В частности, 37 дронов – над Ростовской областью, 20 – над Брянской, 2 – над Воронежской, по одному – над Белгородской и Орловской.

Правда, криворукая российская "Пе-Ве-О" уже традиционно отработала настолько "успешно", что повреждены дома и авто.

Губернатор Белгородщины заявил об атаке дронов на 3 населенных пункта. В Грайвороне БПЛА якобы сбросил взрывное устройство. По словам Гладкова, "повреждено остекление". Также есть повреждения в селе Гора-Подол.

В селе Нижнее Березовое-второе Шебекинского округа загорелись 2 автомобиля и пристройка к дому. Впрочем, пострадавших в результате атаки на Белгородщину якобы нет, подчеркнул губернатор.

Последствия на Белгородщине / Фото из сети

На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.