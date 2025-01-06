Удар по нафтовому терміналу в Усть-Лузі неподалік Санкт-Петербурга мав місце 4 січня. Це важливий логістичний хаб для обходу західних санкцій і основна точка експорту російських ресурсів.

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Джерела СБУ про атаку на Усть-Лугу

За словами джерел 24 Каналу в СБУ, атака на найбільший у Росії торговий порт Усть-Луга в Ленінградській області – справа їхніх рук. І зробили це за допомогою дронів. 4 січня далекобійні дрони Служби безпеки подолали понад 900 кілометрів, долетіли майже до Санкт-Петербурга та успішно уразили ціль.

Відео моменту влучання по Усть-Лузі

Як інформують джерела, було уражено ємності із газовим конденсатом.

Термінал Усть-Луга є великим логістичним хабом в Балтійському морі. Через нього Росія продає нафту й газ за допомогою "тіньового флоту". Дронові санкції від СБУ знижують надходження валюти, яка Росії потрібна для ведення війни. Сезон "бавовн" – 2025 оголошуємо відкритим!

– заявили наші джерела.

Внаслідок удару сильно пошкоджена одна ємність, а три сусідні посікло уламками від вибуху. Експерти кажуть, що ремонт займе не менше місяця за наявності матеріалів і однозначно призведе до перебоїв в роботі термінала.