Детали передает 24 Канал со ссылкой на сообщение Андрея Коваленко.

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Что горит в Ростовской области 6 января

По данным руководителя ЦПД, речь о городе Каменск-Шахтинский в Ростовской области.

"Что-то сильно дымит. Напомню, что в городе расположен Комбинат "Каменский" – химическое предприятие, специализирующееся, в частности, на производстве топлива для ракетных двигателей ("Ураган", "Смерч", "Торнадо-С", "Искандер")", – написал руководитель.

В конце Коваленко добавил, что есть и военные склады, касающиеся предприятия. Пожар может быть именно там.

Позднее он уточнил информацию.

На хранилищах военно-технического имущества, касающихся Комбината "Каменский", хранится сырье для производства ракетного топлива, и именно там видно дым,

– написал Андрей Коваленко.

Что известно о Каменске-Шахтинском

Каменск-Шахтинский – значительный промышленный центр российской части Донецкого каменноугольного бассейна. По данным Википедии, основой хозяйства города является угледобыча и переработка каменного угля. Также там развиты химическая, машиностроительная, стекольная и деревообрабатывающая промышленности. Именно комбинат "Каменский" и занимается химическим производством. Кроме этого, в городе есть Каменский нефтеперегонный завод и завод "Промгаз".

От Украины это совсем недалеко – 10–15 километров.

Где расположен Каменск-Шахтинский

А еще город совсем недавно уже атаковали. Речь о ракетных ударах 18 декабря и 23 сентября.