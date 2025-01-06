Деталі передає 24 Канал з посиланням на допис Андрія Коваленка.
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Що горить у Ростовській області 6 січня
За даними керівника ЦПД, мова про місто Каменськ-Шахтинський у Ростовській області.
"Щось сильно димить. Нагадаю, що в місті розташований Комбінат "Камєнський" – хімічне підприємство, що спеціалізується зокрема на виробництві палива для ракетних двигунів ("Ураган", "Смерч", "Торнадо-С", "Іскандер")", – написав він.
Наприкінці Коваленко додав, що є і військові склади, дотичні до підприємства. Пожежа може бути саме там.
Згодом він уточнив інформацію.
На сховищах військово-технічного майна, дотичних до Комбінату "Камєнський", зберігається сировина для виробництва ракетного палива, і саме там видно дим,
– написав Андрій Коваленко.
Що відомо про Каменськ-Шахтинський
Каменськ-Шахтинський – значний промисловий центр російської частини Донецького кам'яновугільного басейну. За даними Вікіпедії, основою господарства міста є вуглевидобуток та переробка кам'яного вугілля. Також розвинені хімічна, машинобудівна, скляна та деревообробна промисловості. Саме Комбінат "Камєнський" і займається хімічним виробництвом. Окрім цього, в місті є Каменський нафтоперегінний завод і завод "Промгаз".
Від України це зовсім недалеко – 10–15 кілометрів.
Де розташований Каменськ-Шахтинський
А ще місто зовсім нещодавно вже атакували. Мова про ракетні удари 18 грудня та 23 вересня.