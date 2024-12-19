Завод "Комбінат Кам'янський" є дуже важливим для ворога. Що на ньому виготовляють та з чим тепер у росіян можуть виникнути проблеми – повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

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Чому атака на хімзавод Росії є важливою

У місті Кам'янськ-Шахтинський Ростовської області 18 грудня ракети атакували завод. Спочатку у мережі не повідомляли, яке саме підприємство опинилося під ударом, однак згодом керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що мовиться про один з найбільших хімічних заводів Росії – ФКП "Комбінат Кам'янський".

Завод розташований за 14 кілометрів від українського кордону, однак ці території нині окуповані ворогом. Тому фактично – від поточної лінії фронту до території підприємства близько 220 кілометрів.

Де розташований хімзавод: дивіться на мапі

Атака на "Комбінат Кам'янський" є дуже важливою, адже завод є виробником твердого палива для ракет. Його продукція використовується у боєприпасах для РСЗВ "Ураган", "Смерч" і "Торнадо-С". Також деякі джерела повідомляють, що паливо з "Комбінату Кам'янського" використовують в "Іскандерах".

Ба більше, у ЗМІ стверджують, що хімзавод може бути пов'язаний з виробництвом твердого палива й для російських міжконтинентальних ракет. Так, ще за часів СРСР "Комбінат Кам'янський" брав участь у виробництві палива для "Тополя". Також Росія активно розширює виробничі потужності цього підприємства, додавши нову виробничу ділянку, що свідчить про масштаби його використання у війні проти України.

Аналітики Defence Express додали, що об'єкт є важливим для росіян, тому, ймовірно, його щільно прикривали засобами ППО. Станом на літо 2024 року супутникові знімки зафіксували щонайменше один ЗРК С-400 та 2 комплекси "Панцирь".

Як додають аналітики, "Комбінат Кам'янький" не вперше атакували ракети. Так, 23 вересня 2024 року на території заводу також лунали вибухи, однак наслідки цієї атаки залишаються невідомими. Тоді у мережі стверджували, що завод нібито атакували ракетами "Нептун", однак жодного підтвердження цьому не було.