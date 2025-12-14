Про це пише 24 Канал з посиланням на Exilenova Plus.
Дивіться також "Був такий спалах, я ох**в": росіяни жаліються, що дрони атакували хімзаводи біля Воронежа
Що відомо про атаку дронів на НПЗ в Росії 14 грудня?
Вночі в неділю, 14 грудня, в мережі опублікували фото й відео з двох регіонів Росії. Стверджується, що на Урюпінському нафтопереробному заводі, що у Волгоградській області, сталася пожежа. Є вірогідність, що туди прилетіли дрони.
Російські регіони знову потрапили під атаку дронів: дивіться відео
Також місцеві повідомили про вибухи і спалахи в небі в районі Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї. Також, ймовірно, постраждали будинки в прилеглих районах.
Після того, як по важливих об'єктах ворога відбулася атака, частина будинків залишилися зовсім без світла. Так кажуть, що стався блекаут у селищі Афіпський, яке також розташоване в Краснодарському краї. Там сталися прильоти, на які місцеві жителі дуже емоційно реагували. Однак навіть сам момент прильоту вони встигли зафільмувати.
БпЛА атакували Афіпський, там зникло світло: відео
Тим часом масова атака БпЛА відбувалася й на Урюпінськ у Волгоградській області. Попередньо, там горять резервуари з нафтопродуктами.
Російська ППО намагалася завадити атаці, однак безпілотники все ж вибухнули поблизу НПЗ.
Російська ППО, ймовірно, проґавила кілька дронів: відео з мережі
Що про атаку кажуть місцеві служби?
Як повідомляють в оперативному штабі Краснодарського краю, в селищі Афіпському сталося падіння уламків БпЛА впали за двома адресами. Минулося без постраждалих.
За однією з адрес фрагменти БпЛА викликали спалах на городі приватного домоволодіння, полум'я оперативно загасили. По другому – у приватному будинку вибило вікна. На місці працюють оперативні та спеціальні служби,
– йдеться у повідомленні.
Варто зазначити! На території Росії вечірні вибухи пролунали в Ярославлі, в місцевому аеропорту навіть оголосили план "Ковьор" та заборонили польоти. Також під атаку дронів у місті міг потрапити нафтозавод "Славнефть-ЯНОС".
Черггова неспокійна ніч у Росії: відео
Як військові коментують удари по НПЗ Росії?
Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу зазначив, що завдавати ударів по російських об'єктах нафтової галузі, зокрема в Каспійському морі, важливо. За його словами, російська економіка потерпає від таких "санкції від українських спецслужб".
Де ще в Росії нещодавно лунали вибухи?
Крім дронів у двох російських регіонах, росіяни чули вибухи у Смоленську. Жителі повідомили про щонайменше 10 вибухів і пожежу в одному з районів. Ймовірно, там палала ГРЕС.
Неспокійним вечір видався у Криму. Там різні регіони атакували дрони. Під навалу БпЛА потрапили нафтобази в Сімферополі та Феодосії, гучно також було у Гвардійському та Саках, де є військові аеродроми ворога.