Про це пише 24 Канал з посиланням на Exilenova Plus.

Дивіться також "Був такий спалах, я ох**в": росіяни жаліються, що дрони атакували хімзаводи біля Воронежа

Що відомо про атаку дронів на НПЗ в Росії 14 грудня?

Вночі в неділю, 14 грудня, в мережі опублікували фото й відео з двох регіонів Росії. Стверджується, що на Урюпінському нафтопереробному заводі, що у Волгоградській області, сталася пожежа. Є вірогідність, що туди прилетіли дрони.

Російські регіони знову потрапили під атаку дронів: дивіться відео

Також місцеві повідомили про вибухи і спалахи в небі в районі Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї. Також, ймовірно, постраждали будинки в прилеглих районах.

Після того, як по важливих об'єктах ворога відбулася атака, частина будинків залишилися зовсім без світла. Так кажуть, що стався блекаут у селищі Афіпський, яке також розташоване в Краснодарському краї. Там сталися прильоти, на які місцеві жителі дуже емоційно реагували. Однак навіть сам момент прильоту вони встигли зафільмувати.

БпЛА атакували Афіпський, там зникло світло: відео

Тим часом масова атака БпЛА відбувалася й на Урюпінськ у Волгоградській області. Попередньо, там горять резервуари з нафтопродуктами.

Російська ППО намагалася завадити атаці, однак безпілотники все ж вибухнули поблизу НПЗ.

Російська ППО, ймовірно, проґавила кілька дронів: відео з мережі

Що про атаку кажуть місцеві служби?

Як повідомляють в оперативному штабі Краснодарського краю, в селищі Афіпському сталося падіння уламків БпЛА впали за двома адресами. Минулося без постраждалих.

За однією з адрес фрагменти БпЛА викликали спалах на городі приватного домоволодіння, полум'я оперативно загасили. По другому – у приватному будинку вибило вікна. На місці працюють оперативні та спеціальні служби,

– йдеться у повідомленні.

Варто зазначити! На території Росії вечірні вибухи пролунали в Ярославлі, в місцевому аеропорту навіть оголосили план "Ковьор" та заборонили польоти. Також під атаку дронів у місті міг потрапити нафтозавод "Славнефть-ЯНОС".

Черггова неспокійна ніч у Росії: відео

Як військові коментують удари по НПЗ Росії?

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу зазначив, що завдавати ударів по російських об'єктах нафтової галузі, зокрема в Каспійському морі, важливо. За його словами, російська економіка потерпає від таких "санкції від українських спецслужб".

Де ще в Росії нещодавно лунали вибухи?