Також атакована Волгоградська область. Російські телеграм-канали пишуть про роботу російської ППО по українським безпілотникам, передає 24 Канал.

Що відомо про атаку дронів на Смоленськ?

У небі над Смоленськом прогриміло близько 10 вибухів, видніються яскраві спалахи. Повідомляють про роботу російської ППО.

Також відомо про пожежу в одному з районів міста. Попередньо відомо, що горить ГРЕС. Водночас є повідомлення про атаку на нафтобазу у Волгоградській області.

В основному вибухи чули у південній частині міста. Через їх гучність спрацьовує сигналізація у авто. Вибухи у місті тривають і на момент публікації.

Вибухи чути у Смоленську: дивіться відео

У Волгоградській області палає нафтобаза: дивіться відео

Пожежа на нафтобазі у Росії: дивіться відео

В Орську дрони могли вгатити по "Механічному заводу"