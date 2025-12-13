Також атакована Волгоградська область. Російські телеграм-канали пишуть про роботу російської ППО по українським безпілотникам, передає 24 Канал.
Що відомо про атаку дронів на Смоленськ?
У небі над Смоленськом прогриміло близько 10 вибухів, видніються яскраві спалахи. Повідомляють про роботу російської ППО.
Також відомо про пожежу в одному з районів міста. Попередньо відомо, що горить ГРЕС. Водночас є повідомлення про атаку на нафтобазу у Волгоградській області.
В основному вибухи чули у південній частині міста. Через їх гучність спрацьовує сигналізація у авто. Вибухи у місті тривають і на момент публікації.
Вибухи чути у Смоленську: дивіться відео
У Волгоградській області палає нафтобаза: дивіться відео
Пожежа на нафтобазі у Росії: дивіться відео
В Орську дрони могли вгатити по "Механічному заводу"
Уночі 12 грудня в російському Орську пролунала серія вибухів. Місцеві повідомили, що чули "гучні хлопки". Опісля над одним з об'єктів здійнявся густий стовп диму.
Попередньо, в Оренбурзькій області дрони могли уразити механічний завод.