Также атакована Волгоградская область. Российские телеграм-каналы пишут о работе российской ПВО по украинским беспилотникам, передает 24 Канал.

Что известно об атаке дронов на Смоленск?

В небе над Смоленском прогремело около 10 взрывов, виднеются яркие вспышки. Сообщают о работе российской ПВО.

Также известно о пожаре в одном из районов города. Предварительно известно, что горит ГРЭС. В то же время есть сообщения об атаке на нефтебазу в Волгоградской области.

В основном взрывы слышали в южной части города. Из-за их громкости срабатывает сигнализация в авто. Взрывы в городе продолжаются и на момент публикации.

В Орске дроны могли ударить по "Механическому заводу"