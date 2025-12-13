Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-сообщество "Крымский ветер".

Где раздавались взрывы в Крыму?

Местные жители сообщили, что из-за атаки неизвестных дронов громкие звуки раздались в районе Феодосии. Вероятно, БпЛА атакуют тамошнюю нефтебазу. Россияне сбить цели пока не могут. Хотя вражеское минобороны уже отчиталось о 94 уничтоженных дронах, из них – 41 сбили якобы над территорией Крыма.

Дроны массово атакуют Феодосию: видео

Воздушная тревога из-за угрозы применения БпЛА была также для района Симферополя. Там сообщили о взрывах в пределах электростанции и нефтебазы. Местные слышали выстрелы, вероятно работала российская "пе-ве-о". В районе сильный взрыв прогремел возле села Широкое, а в Первомайском сбитый беспилотник упал прямо на улице.

Хаотичная стрельба по БпЛА приблизительно в 23:54 по местному времени происходила также в районе Гвардейского, где расположен военный аэродром. Громко было и в Саках. В то же время в Джанкойском районе взрыв прогремел около получаса дома.

Дроны налетели на временно оккупированный Крым: смотрите видео

На крымский регион сейчас нацелено много дронов и даже несколько ракет. На некоторых локациях, которые атаковали БпЛА начались пожары. Местные власти еще не комментировали массированную атаку на временно оккупированный Крым.

Где еще в Крыму происходили атаки?