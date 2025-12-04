Интересно, что в Крыму продают бензин только в ограниченном количестве и только один вид. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что временно оккупированный полуостров стал проблемой для россиян, ведь туда очень сложно поставлять все необходимое для военного и гражданского обеспечения.

К теме Россия потеряла контроль над топливом: Крым переходит на бензиновую диету

Что ждет Крым дальше?

Роман Свитан отметил, что значительную часть нефтепродуктов, которые Россия поставляет в Крым оккупанты отправляют на фронт, в частности на Запорожское и Херсонское направления.

Кроме этого, запасы горючего сжирает российское население, которое сейчас оккупировало Крым. Для нас эти люди оккупанты, которые не защищены никакими законами о сохранении жизни гражданского населения. Все потому, что они на нашей территории с российскими паспортами,

– сказал он.

Именно поэтому удары по российским нефтебазам и местам, где оккупанты хранят топливо является для противника болезненным.

Напомним. Украинские Силы специальных операций снова атаковали нефтебазу "Гвардейская" в Симферопольском районе, нанеся удар беспилотниками по ее помповой станции. Это ключевой элемент логистики оккупационных войск. В ССО отметили, что такие удары направлены на ослабление возможностей российской армии вести наступательные действия.

Полковник запаса ВСУ считает, что в ближайшее время такие атаки могут усилиться, чтобы были уничтожены все места, где россияне хранят нефтепродукты. Кроме этого, противника там, вероятно, ждут и проблемы с энергетикой.

Какие цели Украина атакует в Крыму?