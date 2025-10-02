Какова ситуация с топливом в Крыму?

Отныне один водитель в Крыму имеет возможность приобрести только 20 литров бензина. Об этом сообщил так называемый "глава" оккупированного полуострова Сергей Аксенов, передает 24 Канал со ссылкой на его Telegram.

Было принято решение об ограничении объема продаж топлива – не более 20 литров в одни руки, – сообщил Аксенов.

При этом он добавил, что общественный транспорт, экстренные и коммунальные службы, а также социальные объекты якобы обеспечивают горючим в полном объеме.

Аксенов признал серьезную проблему с поставками горючего на полуостров. По его словам, ограничения на продажи бензина, которые ввели ранее, не позволили "полностью исправить ситуацию с наличием необходимого объема топлива на АЗС Крыма".

Тот объем топлива, который зашел в пятницу, в субботу и воскресенье до обеда практически все в полном объеме раскупили,

– добавил представитель оккупационных властей.

Как Россия теряет свою энергетическую мощь?

Дефицит топлива, продолжающий расти, свидетельствует о серьезных проблемах Москвы. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отмечает, что сейчас Россия превратилась из "энергетической сверхдержавы" не только в сырьевой придаток Китая, но и в импортера бензина.

Этому, в частности, способствовали успешные удары украинских дронов по российским НПЗ:

В сентябре в России простаивали рекордные 38% мощностей по переработке нефти;

Производство топлива уменьшилось примерно на миллион тонн;

Дефицит бензина и дизеля достиг 20% от внутренних потребностей страны.

Андрей Коваленко Руководитель ЦПД СНБО Вице-премьер РФ Новак предлагает обнулить пошлины на импорт бензина из Китая, Южной Кореи и Сингапура. Фактически – схема "нефть за копейки туда, бензин втридорога обратно". Китай, который получает российскую нефть со скидкой 40%, продает обратно бензин с наценкой 40%.

По словам Коваленко, в итоге Россия проигрывает по всем направлениям:

бюджет недополучает доходы;

на АЗС растут очереди;

по регионам вводят ограничения на продажи горючего.

Пытаясь удержать рынок горючего, российское правительство даже готово разрешить запрещенные в мире из-за опасности экологических заболеваний присадки, а также пойти на экологические компромиссы, губительны для двигателей автомобилей.

Это не временная мера – это признак системной зависимости от импорта. Россия уже потеряла европейский газовый рынок, теперь – контроль над нефтепереработкой. Следующий этап – политическая зависимость от тех, у кого она вынужденно покупает бензин,

– подчеркнул Коваленко.

