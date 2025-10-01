Стало известно, что россияне пытаются уберечь свои НПЗ металлическими конструкциями. Есть предположение, что это может помешать эффективности украинских беспилотников. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что, действительно, есть угроза ухудшить работу наших дронов.

Как россияне пытаются защитить свои НПЗ?

Роман Свитан считает, что россияне имели время, чтобы подготовиться оборонять свои нефтеперерабатывающие заводы от украинских дронов. Они обтянули их специальными сетками.

Наши специалисты нашли способ, как преодолеть их, но большинство сеток все же перехватили беспилотники. Если бы их не было, то у россиян уже давно бы не было НПЗ,

– сказал он.

Однако оккупанты поняли, что сетки уже не очень помогают, поэтому начали использовать металлические конструкции, чтобы защищать ими важнейшие участки нефтеперерабатывающих заводов.

Важно! В результате атак украинских дронов, Россия потеряла около 38% мощностей первичной нефтепереработки – это более 380 тысяч тонн сырья в сутки. Из-за масштабных повреждений на НПЗ в стране возник топливный кризис, а дефицит бензина на внутреннем рынке достиг 20%.

Полковник запаса ВСУ считает, что, кроме дронов, Украина теперь должна использовать по российской энергетике ракеты, однако их пока не хватает.

Поэтому важно, чтобы партнеры Украины предоставили Силам обороны собственное дальнобойное оружие для ударов по НПЗ России.

Продолжает атаковать российские НПЗ: что известно