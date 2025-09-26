В оперативном штабе Кубани признали атаку ВСУ на Афипский НПЗ в Краснодарском крае, передает 24 Канал.
Смотрите также СМИ рассказали, где мог упасть сбитый российский Су-34
Что известно о поражении НПЗ в Краснодарском крае?
Отмечается, что в результате падения обломков беспилотника на территории нефтеперерабатывающего завода произошел пожар. Оккупанты говорят, что дрон "упал" на одну из установок. Возгорание якобы произошло на площади 30 квадратных метров, и его оперативно ликвидировали.
Между тем мониторинговые каналы отмечают, что, вероятно, по Афипскому НПЗ ударил дрон "Лютый". Также предполагают, что загорелась установка первичной переработки нефти.
Напомним, что Афипский НПЗ ранее уже был атакован. В ночь на 28 августа ВСУ поразили установку совместной переработки газа и газового конденсата.
Также дроны били по этому НПЗ ночью 7 августа. В результате попадания БПЛА пожар тогда тоже охватил технологическую установку по переработке газа и газового конденсата.
Обратите внимание! Афипский НПЗ расположен в 3 километрах от Афипска и специализируется на производстве различных нефтепродуктов для экспорта. Мощность переработки нефти на заводе составляет около 6,25 миллиона тонн в год, а расстояние до подконтрольной Украине территории более 360 километров. Расположение в Краснодарском крае делает этот НПЗ важным логистическим центром для поставки дизельного топлива и авиационного керосина, которые используются армией.
Прилет по Афипскому НПЗ: смотрите видео
Пожар на Афипском НПЗ: смотрите видео
Что еще атаковали дроны в России?
- Российские СМИ сообщают, что обломки дрона упали на одной из улиц станицы Голубицкой. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.
- Местные жители рассказали, что около 2 часов ночи было слышно около пяти взрывов. Очевидцы видели вспышки в небе в Северском районе Краснодарского края.
- ВСУ также атаковали Таганрог, Ростов, Азовский, Матвеево-Курганский, Мясниковский и Миллеровский районы. На окраине хутора Лагутник "вспыхнула трава".
- В Ростове повреждения получили фасад и остекление магазина на улице Доватора, а также несколько автомобилей на парковке.
- Кроме того, вечером 25 сентября во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Очевидцы сообщали о пролете беспилотника и активных полетах истребителей. Вероятно, под ударом находился аэродром "Кировское" в Феодосийском районе.