Об этом сообщают в местных тэлеграм-каналах, передает 24 Канал.
Что известно о взрывах в Крыму?
Очевидцы сообщали о пролете ракеты в 22:40 над Феодосией, а уже в 22:56 стали слышны сильные взрывы в Кировском районе.
Впоследствии выяснилось, что над Феодосией пролетел самолет, а не ракета.
Около 23:11 в Кировском районе повторно раздались мощные взрывы. По словам местных, в небе летал беспилотник.
Заметьте! С 2022 года Украина системно готовилась к дроновым атакам по полуострову, и сейчас их интенсивность возросла. Эти удары уже привели к потере россиянами уникального спутникового оборудования и имеют значительный деморализационный эффект для россиян.
Также есть информация, что со стороны Старокрымского полигона работали подразделения российской противовоздушной обороны
Вскоре прозвучали еще два взрыва, вероятнее всего, под ударом оказался аэродром "Кировское".
Также жители Красноперекопского района сообщают об активных полетах истребителей.
Позже, около 23:38, звуки взрывов услышали и жители населенного пункта Владиславовка.
Также в Армянске в 23:44 прогремел мощный взрыв. По словам местных, вероятно произошел прилет – взрывная волна была очень сильной.
Какая ситуация в Крыму?
Украинские Силы обороны наносят прицельные удары по российским авиационным целям в Крыму, чтобы расширить свободу действий в Черном море. Одна из основных задач таких атак заключается в усложнении для Москвы транспортировки нефти из Новороссийска.
Вечером 21 сентября на территории санатория "Форос Терлецкий" прогремели взрывы. Российские медиа предполагают, что целью был объект ФСБ, известный как место отдыха Путина.
К тому же после этой атаки на Крым исчез коллаборационист Владимир Сальдо, который, по предварительным данным, мог находиться в санатории "Форос" во время обстрела.