Об этом сообщают в местных тэлеграм-каналах, передает 24 Канал.

Что известно о взрывах в Крыму?

Очевидцы сообщали о пролете ракеты в 22:40 над Феодосией, а уже в 22:56 стали слышны сильные взрывы в Кировском районе.

Впоследствии выяснилось, что над Феодосией пролетел самолет, а не ракета.

Около 23:11 в Кировском районе повторно раздались мощные взрывы. По словам местных, в небе летал беспилотник.

Заметьте! С 2022 года Украина системно готовилась к дроновым атакам по полуострову, и сейчас их интенсивность возросла. Эти удары уже привели к потере россиянами уникального спутникового оборудования и имеют значительный деморализационный эффект для россиян.

Также есть информация, что со стороны Старокрымского полигона работали подразделения российской противовоздушной обороны

Вскоре прозвучали еще два взрыва, вероятнее всего, под ударом оказался аэродром "Кировское".

Также жители Красноперекопского района сообщают об активных полетах истребителей.

Позже, около 23:38, звуки взрывов услышали и жители населенного пункта Владиславовка.

Также в Армянске в 23:44 прогремел мощный взрыв. По словам местных, вероятно произошел прилет – взрывная волна была очень сильной.

Какая ситуация в Крыму?