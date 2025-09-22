Российские СМИ пишут, что "ВСУ атаковали так называемую дачу ФСБ, где неоднократно отдыхал лично Путин". Специально для 24 Канала эксперты проанализировали атаку Сил обороны по Крыму и предположили, кого удалось ликвидировать и какие объекты уничтожить.
Что означает объект в поселке Форос лично для Путина?
Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ и военный эксперт Иван Тимочко заметил, что в поселке Форос расположены не просто дачи ФСБ, а в частности элитный ресторан, который накануне выставлял объявления, что не будет принимать посетителей, поскольку забронирован для "уважаемых" лиц.
Важно, что Силы обороны смогли обойти противовоздушную оборону россиян в Крыму, ведь весь полуостров насыщен российскими системами ПВО. Кто-то говорит, что по уровню защиты Крым уступает только Москве, а кто-то, что на уровне с Москвой. Несмотря на это есть положительный результат.
Обратите внимание! Оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о повреждении нескольких объектов на территории санатория "Форос". По его словам, в результате удара якобы погибли три человека, еще 16 получили ранения.
К тому же не забывайте, что прилеты по Крыму происходят постоянно. Во время атак удается уничтожать не только "элитные рестораны" с партноменклатурой оккупационной власти и военно-политического руководства, а также аэродромы, склады, воинские части, где противник проводит процесс набора, накопления, личного состава для того, чтобы отправлять их уже на материковую территорию Украины для усиления своих сил, в частности на Покровском или Лиманском направлениях.
Удар по санаторию "Форос" имеет большое значение в информационном плане на российском пропагандистском поле. Ведь об этом все говорят и знают, какой пиетет Владимир Путин имеет к Крыму, как он гордился оккупацией этого полуострова.
Атака существенно повлияет и на российских "политиков", которые до сих пор находятся на аннексированном полуострове. В частности, следующий раз они задумаются, надо ли им собираться,
– сказал Тимочко.
По его словам, важно узнать, представители каких слоев российской политической элиты были ликвидированы в результате атаки – были ли это военные, или политики, или какой-то серьезный командный центр, например, регионального уровня управления ФСБ. В любом случае понимаем, что там собирали, анализировали и обрабатывали информацию со всего Южного направления.
Возможно, там собирались лица, которые должны были отвечать за наступательные действия на материковой части территории Украины. Сам факт того, как заныли российские военные и как к этому месту приковано внимание в Украине и за рубежом свидетельствует о том, что попали в нечто очень серьезное, не учитывая символического значения, что это дачи Путина и вообще один из центров ФСБшников на временно оккупированной территории Украины,
– предположил военный эксперт.
Конечно, противник будет пытаться скрыть эту информацию, особенно потери "уважаемых" лиц. Однако, по мнению Тимочко, вскоре мы получим исчерпывающую и подробную информацию о результатах проделанной работы.
Ощущение безопасности для российских политических элит будет исчезать все больше и больше, даже находясь на таких "серьезно защищенных" с воздуха, земли и моря объектах, как дачи в Форосе, которые россияне почему-то представляли неприкосновенными местами,
– отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.
По его мнению, атака может привести к изменению активности сил противника на южном направлении. Тем более неоднократно озвучивалось, что Россия готовит серьезное контрнаступление на Запорожском направлении. Так, оно было сорвано, в частности, благодаря тому, что Вооруженные Силы Украины существенно повредили железнодорожную дорогу противника, которую он использовал на этом направлении.
К слову, между Форосом и Ялтой расположены четыре государственные дачи, что с советских времен используются политической элитой. По данным расследования "Проекта", две из них – шестая и восьмая – находятся в пользовании российского диктатора.
Болезненная история для россиян
Политтехнолог Тарас Загородний также считает, что в ресторане были важные для России люди. В частности, предатель Владимир Сальдо не выходит на связь. Подозревают, он мог погибнуть в "Форосе".
"Если Сальдо там был, то они долго будут искать его местонахождение. Одно место может быть в 100 метрах, одно в 200 метрах... Это будет долго", – смеется Загородний.
В то же время он называет это "уроком" для коллаборационистов, которые сейчас возглавляют оккупационные администрации во временно оккупированном Крыму.
"Вы следующие, вас везде достанут. Я впервые вижу, что ударили по ресторану, где есть важные для россиян люди. Это не очень приятная история для россиян, ведь там уже опасно находиться не только вертолетам, самолетам и ПВО. А уже и выпить в ресторане опасно. Пусть боятся", – заверил политтехнолог.
К чему приведут системные атаки по Крыму?
Ударов по временно оккупированному Крымскому полуострову становится все больше. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан считает, что сейчас происходит подготовка к серьезному воздушному вторжению в Крым. По его словам, полуостров можно освободить даже без наземной операции, поскольку географически это оперативный "котел".
Его можно разнести в течение года дальнобойными средствами поражения – ракетами, БПЛА и авиацией. Там не останется ни одного стационарного и мобильного объекта,
– сказал Свитан.
Он добавил, что удержать Крымский полуостров может только государство, которое полностью контролирует его с материка. Даже сухопутный коридор – еще одна проблема для россиян, ведь он якобы обеспечивает Крым, но с другой стороны – хорошая цель для воздушного контроля.
На сегодня аннексированный полуостров – "ахиллесова пята" россиян. Дело в том, что в Крым легко зайти с моря. Единственный способ, чтобы прикрыть полуостров с моря – Черноморский флот России, но Силы обороны значительно ослабили его основные возможности, что привело к перемещению значительной части кораблей из Крыма в Новороссийск. Поэтому сейчас Силам обороны легко заходить с моря.
Россияне технически не могут обеспечить полную систему противовоздушной обороны со стороны моря, особенно с запада. Это успешно используют ГУРовцы. За несколько сотен долларов минусуют аппараты за миллионы долларов.
В частности, уничтожают вражеские вертолеты, которыми оккупанты заменяют корабли с точки зрения ПВО. Преимущественно вертолеты перехватывают украинские беспилотники, которые идут для выполнения боевых задач в Крыму.
Последние атаки по Крыму: что известно?
- В Крыму спецназовцы ГУР уничтожили российские РЛС 48Я6-К1 "Подлет" и РЛМ-М из комплекса 55Ж6М "Небо-М". Операцию провели 6 сентября, когда оккупанты покидали позицию. Удар нанесли операторы БпЛА Департамента активных действий украинской разведки.
- 11 сентября ВМС нанесли удар по 184-й научно-исследовательской экспериментальной базе россиян в Севастополе. Объект обеспечивал управление подразделениями Черноморского флота России и связь между его кораблями, авиацией и береговыми силами.
- Также вечером 19 сентября Крым был атакован беспилотниками. Под угрозой атаки были Феодосия, Севастополь, Гвардейское, районы Симферопольский и Сакский, а также Николаевка и Новофедоровка. Фиксировалось движение группы дронов в направлении аэропорта "Симферополь".