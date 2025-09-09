Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки.
Как ГУР уничтожили вражескую ПВО в Крыму?
ГУР поделилось кадрами точной работы по вражеским дорогостоящим системам РЛС 48Я6-К1 "Подлет" и РЛМ-М из состава комплекса 55Ж6М "Небо-М".
Успешную операцию защитники осуществили 6 сентября. Операторы БпЛА Департамента активных действий украинской разведки отследили места расположения оккупантов и нанесли по ним серьезные удары.
Модуль радиолокации РЛМ-М из состава комплекса "Небо-М" спецназовцы ГУР поразили прямо во время движения – российские оккупанты как раз покидали позицию боевого дежурства,
– рассказали военные.
Обратите внимание! 48Я6-К1 "Подлет" – российская трехмерная радиолокационная станция, предназначена для обнаружения и сопровождения воздушных целей на малых и сверхмалых высотах. Стоит около 5 миллионов долларов. А РЛМ-М из состава комплекса 55Ж6М "Небо-М" - это мобильная многофункциональная РЛС, используемая для обнаружения аэродинамических и баллистических целей, а также может интегрироваться с другими радарами комплекса для лучшей точности.
ГУР Украины противодействует россиянам: последние новости
Недавно бойцы подразделения "Братство", входящего в состав ГУР, помешали планам врага осуществить прорыв границ Днепропетровской области. Оккупанты хотели пройти отрезок пути малыми группами и таким образом занять огневые позиции в зданиях. Однако украинские защитники не позволили агрессору закрепиться. Дроны уничтожили укрытие врага.
Военные разведки серьезно повредили две трубы магистрального нефтепровода и два газопровода регионального значения в российском городе Пенза. Поразить объекты в тылу врага удалось с помощью БпЛА.
Еще один взрыв на магистральном нефтепроводе произошел в Красноармейском районе Саратовской области России. Разрушениям подвергся магистральный нефтепровод "Куйбышев – Лисичанск", обеспечивающий оккупантов нефтепродуктами.