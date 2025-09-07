Кадры, показаны в видео, снимали сами бойцы ГУР. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР в телеграмме.
В видео показано штурмовые действия, поднятие украинского флага на освобожденных территориях, а также фрагменты масштабной битвы на Черном море и работу диверсионных групп в тылу врага.
Кроме того, разведчики продемонстрировали операции с дальнобойными ударами по врагу и работу боевых катеров.
"Незаурядные задачи, особые радости, должное признание – работа разведчика – лучшая в мире", – подписано видео.
ГУР МО Украины провело операцию в Черном море в августе 2025 года, во время которой был уничтожен катер, РЛС и РЭБ оккупантов.
Бойцы подразделения "Братство" из состава "Спецподразделения Тимура" ГУР МО остановили прорыв оккупантов к границам Днепропетровской области. Малыми группами россияне хотели пройти за линию соприкосновения и занять огневые позиции в зданиях. Там они бы накапливали силы для дальнейшей атаки на украинские позиции. По их укрытиям ударили дронами.