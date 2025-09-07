Кадры, показаны в видео, снимали сами бойцы ГУР. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР в телеграмме.

ГУР показало кадры своих боевых операций

В видео показано штурмовые действия, поднятие украинского флага на освобожденных территориях, а также фрагменты масштабной битвы на Черном море и работу диверсионных групп в тылу врага.

Кроме того, разведчики продемонстрировали операции с дальнобойными ударами по врагу и работу боевых катеров.

"Незаурядные задачи, особые радости, должное признание – работа разведчика – лучшая в мире", – подписано видео.

ГУР показали кадры своих операций: смотрите видео

