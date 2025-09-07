Кадри, показані у відео, знімали самі бійці ГУР. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР у телеграмі.

ГУР показало кадри своїх бойових операцій

У відео показано штурмові дії, підняття українського прапора на звільнених територіях, а також фрагменти масштабної битви на Чорному морі та роботу диверсійних груп у тилу ворога.

Крім того, розвідники продемонстрували операції з далекобійними ударами по ворогу та роботу бойових катерів.

"Непересічні задачі, особливі радощі, належне визнання – робота розвідника – найкраща в світі", – підписано відео.

ГУР показали кадри своїх операцій: дивіться відео

