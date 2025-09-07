Вони нагадують росіянам, що відповідальність неминуча. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела у ГУР.

Дивіться також Якою буде перемога України та вся правда про силу росіян: інтерв'ю з командиром Group 13 ГУР

Якими листівками ГУР прикрасило Москву?

У російській столиці "святкують" День воєнної розвідки України. Сьогодні вона святкує свою 33-ю річницю.

Одночасно у різних районах Москви у публічних місцях – на парканах, у парках, зупинках громадського транспорту, на стовпах і просто на стінах підʼїздів – зʼявилися вітальні листівки. На них зображений логотип ГУР МО та нагадування всім москвичам – "відповідальність неминуча".

Листівки від ГУР у Москві

Після всіх злочинів, які вчинили московити на нашій землі, наївно сподіватися, що їх омине заслужена кара як сьогодні, так і повсякчас. Мешканці столиці так званої Росії вочевидь, можуть сподіватися на особливі вітання від української воєнної розвідки вже незабаром,

– зазначив співрозмовник у ГУР МО.

Операції ГУР: останні новини