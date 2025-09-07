Они напоминают россиянам, что ответственность неизбежна. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в ГУР.

Смотрите также Какой будет победа Украины и вся правда о силе россиян: интервью с командиром Group 13 ГУР

Какими открытками ГУР украсило Москву?

В российской столице "празднуют" День военной разведки Украины. Сегодня она празднует свою 33-ю годовщину.

Одновременно в разных районах Москвы в публичных местах – на заборах, в парках, остановках общественного транспорта, на столбах и просто на стенах подъездов – появились поздравительные открытки. На них изображен логотип ГУР МО и напоминание всем москвичам – "ответственность неизбежна".

Открытки от ГУР в Москве

После всех преступлений, которые совершили московиты на нашей земле, наивно надеяться, что их обойдет заслуженная кара как сегодня, так и всегда. Жители столицы так называемой России очевидно, могут надеяться на особые поздравления от украинской военной разведки уже вскоре,

– отметил собеседник в ГУР МО.

Операции ГУР: последние новости