Они напоминают россиянам, что ответственность неизбежна. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в ГУР.
Какими открытками ГУР украсило Москву?
В российской столице "празднуют" День военной разведки Украины. Сегодня она празднует свою 33-ю годовщину.
Одновременно в разных районах Москвы в публичных местах – на заборах, в парках, остановках общественного транспорта, на столбах и просто на стенах подъездов – появились поздравительные открытки. На них изображен логотип ГУР МО и напоминание всем москвичам – "ответственность неизбежна".
Открытки от ГУР в Москве
После всех преступлений, которые совершили московиты на нашей земле, наивно надеяться, что их обойдет заслуженная кара как сегодня, так и всегда. Жители столицы так называемой России очевидно, могут надеяться на особые поздравления от украинской военной разведки уже вскоре,
– отметил собеседник в ГУР МО.
Операции ГУР: последние новости
- ГУР МО Украины провело операцию в Черном море в августе 2025 года, во время которой был уничтожен катер, РЛС и РЭБ оккупантов.
- Бойцы подразделения "Братство" из состава "Спецподразделения Тимура" ГУР МО остановили прорыв оккупантов к границам Днепропетровской области. Малыми группами россияне хотели пройти за линию соприкосновения и занять огневые позиции в зданиях. Там они бы накапливали силы для дальнейшей атаки на украинские позиции. По их укрытиям ударили дронами.