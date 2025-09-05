Среди потерь оккупантов катер, РЛС и РЭБ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО Украины в телеграмме.

Что известно об операции ГУР в Черном море?

ГУР провело операцию в Черном море в августе 2025 года. Спецназовцы вышли в море и атаковали цели российских оккупантов.

В результате рейда с применением FPV-дронов и других боевых беспилотников бойцы ГУР уничтожили вражеские:

катер типа БЛ-680;

РЛС "Гарпун-Б";

РЭБ "Гроза".

Также было сожжено 4 антенно-фидерных устройства врага. Личный состав врага также понес потери.

Что известно об операциях ГУР в Крыму?