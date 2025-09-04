24 Канал посетил церемонию передачи "Магур" в коллекцию музея накануне дня разведчика 7 сентября и рассказывает об этом событии.

На мероприятии были генеральный директор музея Юрий Савчук, представитель ГУР Андрей Юсов, а также "Тринадцатый" – командир подразделения Group 13. Именно это подразделение разведки занимается операциями с дронами "Магура".

ГУР передало морские беспилотники "Магура" в Музей войны: видео 24 Канала

Андрей Юсов отметил, что дроны "Магура" V-5, V-6, V-7, которые передают в коллекцию музея, – это уникальные разработки, история успеха украинских ученых, инженеров и специалистов, в том числе и спецподразделения Group 13. Уже легендарные беспилотники позволяют уничтожать врага не только на море, но и в воздухе.

С сегодняшнего дня посетители музея могут в свободном доступе увидеть технику, которая уничтожала и уничтожает врага, которая загнала такой распиаренный черноморский так называемый российский флот далеко в потайные места и заставила прятаться от украинских морских дронов Сил обороны и ГУР. И опыт этого подразделения, этих морских дронов, сегодня изучает целый мир. И по всему миру берут пример сегодня именно с украинских Сил безопасности и обороны,

– отметил Юсов.

Церемония передачи дронов / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Вы перед собой видите "Магуры" V-5, V-6, V-7. Каждая из них сделала определенные чрезвычайные достижения впервые в акватории Черного моря и над ним в воздухе. Уверенно могу сказать, что для нашего подразделения этого недостаточно. Вы можете быть уверены, что мы работаем дальше над тем, чтобы уничтожать врага и кардинально менять ситуацию на поле боя,

– добавил "Тринадцатый".

Юсов от имени ГУР поблагодарил подразделение Group 13 за их уже легендарную работу, а также отметил роль музея в сохранении памяти и мотивации как для бойцов, так и для общества. Он отметил, что имеет честь объявить благодарность от имени генерал-лейтенанта Кирилла Буданова.

Дроны "Магура" / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Юрий Савчук в своем эмоциональном выступлении выразил глубокую благодарность военным, подчеркнув, что благодаря их стойкости и героизму музей имеет возможность документировать войну и увековечивать борьбу украинцев. Он вспомнил, как в 2022 году защитники Мариуполя также передали музею уникальный экспонат – государственный флаг, к которому прикипел кусок металла, и отметил важность сохранения таких артефактов в национальных институтах.

В разговоре с журналистами Андрей Юсов добавил, что переданные дроны не снижают боеспособность Украины – в них отсутствует боевая часть. В экспозиции музея эти дроны должны вызывать вдохновение и гордость за бойцов, ГУР и Group 13.

Несмотря на то, что Россия недавно поразила корабль ВМС ВСУ морским дроном, Юсов отметил, что враг перенимает украинский опыт для атаки на гражданскую и морскую портовую инфраструктуру, но у россиян "не все так хорошо, как на картинке".

"Они, безусловно, перенимают украинский опыт и пытаются учиться. Это означает, что для Украины появляются дополнительные вызовы: для нашей и гражданской, и портовой инфраструктуры, потому что именно против украинской критической гражданской инфраструктуры сосредоточены удары врага", – отметил Юсов.

И добавил, что в неравной борьбе Давида и Голиафа, не имея флота в классическом смысле, который мог бы противостоять Черноморскому флоту России, Украина уничтожила значительную его часть, а другую часть заставила прятаться.