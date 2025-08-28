Это подтвердил в комментарии Укринформу спикер Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал. По данным россиян, речь идет о среднем разведывательном корабле "Симферополь".

Что известно о поражении корабля ВМС ВСУ?

Представитель украинских ВМС подтвердил факт удара по кораблю, однако не уточнил, по какому именно. В настоящее время продолжается устранение последствий атаки.

Большая часть экипажа находится в безопасности. Продолжается поиск нескольких военных моряков,
– отметил Плетенчук.

К слову, ранее о поражении украинского корабля "Симферополь" заявили в российском минобороны. Оккупанты якобы применили быстроходный беспилотный катер в устье реки Дунай.

Что известно о "Симферополе"

"Симферополь" – средний разведывательный корабль проекта "Лагуна" Военно-морских Сил Украины. Спущен на воду 23 апреля 2019 года, введен в состав флота в 2021 году.