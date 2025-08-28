Це підтвердив у коментарі Укрінформу речник Дмитро Плетенчук, передає 24 Канал. За даними росіян, йдеться про середній розвідувальний корабель "Сімферополь".

Що відомо про ураження корабля ВМС ЗСУ?

Речник українських ВМС підтвердив факт удару по кораблю, однак не уточнив, по якому саме. Наразі триває усунення наслідків атаки.

Переважна частина екіпажу перебуває в безпеці. Продовжується пошук кількох військових моряків,

– зазначив Плетенчук.

До слова, раніше про ураження українського корабля "Сімферополь" заявили в російському міноборони. Окупанти нібито застосували швидкохідний безекіпажний катер у гирлі річки Дунай.