Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины и главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Какие последствия атаки на Одессу?

Подразделения ПВО уничтожили большую часть воздушных целей над Одесской областью. Однако последствий избежать не удалось: на объекте энергетической инфраструктуры в городе вспыхнул пожар, также повреждено административное здание, рядом расположенные многоэтажки и легковые автомобили.

К счастью, пожар также удалось быстро ликвидировать, несмотря на повторный сигнал воздушной тревоги.

Предварительно пострадало 6 человек, из них 2 спасены из заблокированных квартир. Еще 33 людям, в частности, шести детям, оказана психологическая помощь,

– сообщил Олег Кипер.

В ОВА также отметили, что для жителей пострадавших домов уже развернули Пункты несокрушимости.

В результате ночного удара по Одессе есть пострадавшие / Фото: ГСЧС

Напомним, о взрывах в Одессе стало известно около 00:28. Впоследствии энергетики написали, что в части Пересыпского района пропал свет из-за локальной аварии в сети.

По данным ДТЭК, специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения. Однако ремонтные работы могут длиться почти 3 суток – до вечера 6 декабря.

