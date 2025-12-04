Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины и главу Одесской ОВА Олега Кипера.
Какие последствия атаки на Одессу?
Подразделения ПВО уничтожили большую часть воздушных целей над Одесской областью. Однако последствий избежать не удалось: на объекте энергетической инфраструктуры в городе вспыхнул пожар, также повреждено административное здание, рядом расположенные многоэтажки и легковые автомобили.
К счастью, пожар также удалось быстро ликвидировать, несмотря на повторный сигнал воздушной тревоги.
Предварительно пострадало 6 человек, из них 2 спасены из заблокированных квартир. Еще 33 людям, в частности, шести детям, оказана психологическая помощь,
– сообщил Олег Кипер.
В ОВА также отметили, что для жителей пострадавших домов уже развернули Пункты несокрушимости.
В результате ночного удара по Одессе есть пострадавшие / Фото: ГСЧС
Напомним, о взрывах в Одессе стало известно около 00:28. Впоследствии энергетики написали, что в части Пересыпского района пропал свет из-за локальной аварии в сети.
По данным ДТЭК, специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения. Однако ремонтные работы могут длиться почти 3 суток – до вечера 6 декабря.
