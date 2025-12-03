Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Олега Кипера, главу ОВА.

Какие последствия атаки по Одесской области?

Ночью 3 декабря в результате атаки в Одесском районе произошел пожар на объекте'объекте энергетической инфраструктуры, повреждено оборудование.

По данным главы ОВА, пострадал работник предприятия и его госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики оказывают необходимую помощь.

"Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, продолжаются работы по устранению последствий атаки", – добавил Кипер.

Напомним, что в Одесской области около половины 1 часа ночи 3 декабря работали силы ПВО. Около 15 дронов двигались в направлении порта "Южный" и Новых Беляров. Впоследствии "Шахед" фиксировали в Черноморске.

Что известно об атаке по Украине 3 декабря: основное