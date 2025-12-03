Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Олега Кипера, главу ОВА.
Какие последствия атаки по Одесской области?
Ночью 3 декабря в результате атаки в Одесском районе произошел пожар на объекте'объекте энергетической инфраструктуры, повреждено оборудование.
По данным главы ОВА, пострадал работник предприятия и его госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики оказывают необходимую помощь.
"Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, продолжаются работы по устранению последствий атаки", – добавил Кипер.
Напомним, что в Одесской области около половины 1 часа ночи 3 декабря работали силы ПВО. Около 15 дронов двигались в направлении порта "Южный" и Новых Беляров. Впоследствии "Шахед" фиксировали в Черноморске.
Что известно об атаке по Украине 3 декабря: основное
Ночью 3 декабря россияне атаковали 111-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
Силами ПВО сбито/подавлено 83 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.
Есть попадания 27 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.
Больше всего повреждены объекты гражданской инфраструктуры и частные домохозяйства в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Одесской областях.