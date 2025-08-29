Силы обороны Украины продолжают эффективно атаковать российскую военную технику, в частности на территорию временно оккупированного Крыма. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ГУР.
Что известно о поражении российской РЛС?
В ночь на 28 августа 2025 года спецназовцы подразделения "Призраки" ГУР МО Украины провели эффективную операцию в тылу врага. Украинские бойцы поразили одну из главных составных частей российской системы ПВО – радиолокационный комплекс 91Н6Е ЗРК С-400 "Триумф".
Справочно:
Россия активно использует комплексы С-400 "Триумф" для прикрытия оккупированных территорий и ударов по Украине, в частности по прифронтовым городам. Это оружие неоднократно применялось для атак по гражданской инфраструктуре, что приводило к жертвам среди мирного населения.
По данным разведки, такое поражение в каких-то аспектах выводит радар из строя и лишает систему ее основных "глаз" - долговременного обнаружения целей.
Поражение российского "Триумфа": видео ГУР
Очередной "триумф" захватчиков на полуострове "ослеп" – похоже, это фиаско,
– говорится в сообщении ГУР.
Это событие – очередной результат стратегии украинской разведки. Она успешно развивается в результате точных ударов по дорогостоящим целям оккупантов, что снижает их способность контролировать воздушное пространство.
Подобные случаи поражения российских целей
За четыре дня бойцы СБУ уничтожили 17 российских объектов противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и радиолокационных станций.
Ночью 3 августа украинские беспилотники атаковали инфраструктуру возле Сочи, в результате чего загорелась нефтебаза, аэропорт временно остановил работу.