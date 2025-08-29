Силы обороны Украины продолжают эффективно атаковать российскую военную технику, в частности на территорию временно оккупированного Крыма. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ГУР.

Что известно о поражении российской РЛС?

В ночь на 28 августа 2025 года спецназовцы подразделения "Призраки" ГУР МО Украины провели эффективную операцию в тылу врага. Украинские бойцы поразили одну из главных составных частей российской системы ПВО – радиолокационный комплекс 91Н6Е ЗРК С-400 "Триумф".

Справочно: Россия активно использует комплексы С-400 "Триумф" для прикрытия оккупированных территорий и ударов по Украине, в частности по прифронтовым городам. Это оружие неоднократно применялось для атак по гражданской инфраструктуре, что приводило к жертвам среди мирного населения.

По данным разведки, такое поражение в каких-то аспектах выводит радар из строя и лишает систему ее основных "глаз" - долговременного обнаружения целей.

Поражение российского "Триумфа": видео ГУР

Очередной "триумф" захватчиков на полуострове "ослеп" – похоже, это фиаско,

– говорится в сообщении ГУР.

Это событие – очередной результат стратегии украинской разведки. Она успешно развивается в результате точных ударов по дорогостоящим целям оккупантов, что снижает их способность контролировать воздушное пространство.

