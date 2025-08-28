Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Читайте также Еще 880 пакетов с мусором: потери врага на 28 августа

Какую российскую технику уничтожили бойцы?

По данным СБУ, общая стоимость уничтоженной техники только на внутреннем рынке России достигает более 250 миллионов долларов США, а для экспорта – в 2,5 раза дороже.

В частности, на счету украинских спецназовцев теперь:

  • четыре ЗРК "ТОР-М2"
  • три ЗГРК "Панцирь"
  • два ЗРК "С-300"
  • один ЗРК "БУК-М3"
  • радар 50Н6 "С-350"
  • РЛС "Каста-2Е2"
  • РЛС "Подлёт"
  • РЭБ "Житель"
  • РЛС "Небо-СВУ"
  • РЛК 55Ж6М "Небо-М"

В СБУ добавили, что поражение этих систем лишает врага возможности своевременно выявлять цели и противодействовать украинским дальнобойным беспилотникам.

А без эффективной противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы оккупантов ждут новые, яркие поражения в глубоком тылу,
– говорится в сообщении.

Враг продолжает нести потери: последние новости

  • Бойцы ГУР поразили российский малый ракетный корабль "Буян-М", который является носителем крылатых ракет "Калибр". Атака состоялась в Азовском море и фактически свидетельствует о способности Украины долетать туда.
  • Недавно также бойцы "Магуры" уничтожили вражеский пункт управления БПЛА в Сумской области.
  • К тому же Силы обороны атаковали временно оккупированный россиянами Соледар. Под ударом оказался командный пункт россиян: там удалось ликвидировать по меньшей мере 6 оккупантов.