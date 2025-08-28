Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Какую российскую технику уничтожили бойцы?
По данным СБУ, общая стоимость уничтоженной техники только на внутреннем рынке России достигает более 250 миллионов долларов США, а для экспорта – в 2,5 раза дороже.
В частности, на счету украинских спецназовцев теперь:
- четыре ЗРК "ТОР-М2"
- три ЗГРК "Панцирь"
- два ЗРК "С-300"
- один ЗРК "БУК-М3"
- радар 50Н6 "С-350"
- РЛС "Каста-2Е2"
- РЛС "Подлёт"
- РЭБ "Житель"
- РЛС "Небо-СВУ"
- РЛК 55Ж6М "Небо-М"
В СБУ добавили, что поражение этих систем лишает врага возможности своевременно выявлять цели и противодействовать украинским дальнобойным беспилотникам.
А без эффективной противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы оккупантов ждут новые, яркие поражения в глубоком тылу,
– говорится в сообщении.
Враг продолжает нести потери: последние новости
- Бойцы ГУР поразили российский малый ракетный корабль "Буян-М", который является носителем крылатых ракет "Калибр". Атака состоялась в Азовском море и фактически свидетельствует о способности Украины долетать туда.
- Недавно также бойцы "Магуры" уничтожили вражеский пункт управления БПЛА в Сумской области.
- К тому же Силы обороны атаковали временно оккупированный россиянами Соледар. Под ударом оказался командный пункт россиян: там удалось ликвидировать по меньшей мере 6 оккупантов.