По предварительной информации, есть потери среди россиян. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитический проект DeepState.

Что известно об ударе?

Силы обороны атаковали временно оккупированный россиянами Соледар. Под ударом оказался командный пункт россиян в населенном пункте. По предварительной информации, удалось ликвидировать по меньшей мере 6 оккупантов.

Согласно официальным данным было уничтожено командира мотострелковой бригады и 5 офицеров. Возможно некрологи скоро дадут больше информации,

– говорится в сообщении.

Также аналитики показали соответствующие кадры. На них видно дым и огонь, который вспыхнул после атаки.

Отметим, российские войска полностью разрушили город во время боев в январе 2023 года, и с тех пор он находится под их контролем. Тогда украинские силы отошли от населенного пункта для сохранения личного состава.

Какова ситуация в Донецкой области?