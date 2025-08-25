По предварительной информации, есть потери среди россиян. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитический проект DeepState.
Что известно об ударе?
Силы обороны атаковали временно оккупированный россиянами Соледар. Под ударом оказался командный пункт россиян в населенном пункте. По предварительной информации, удалось ликвидировать по меньшей мере 6 оккупантов.
Согласно официальным данным было уничтожено командира мотострелковой бригады и 5 офицеров. Возможно некрологи скоро дадут больше информации,
– говорится в сообщении.
Также аналитики показали соответствующие кадры. На них видно дым и огонь, который вспыхнул после атаки.
Авиаудар по командному пункту врага в Соледаре: смотрите видео
Отметим, российские войска полностью разрушили город во время боев в январе 2023 года, и с тех пор он находится под их контролем. Тогда украинские силы отошли от населенного пункта для сохранения личного состава.
Какова ситуация в Донецкой области?
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил позиции наших войск на Покровском направлении. Он сообщил, что украинские силы контратаковали и зачистили от врага Михайловку, Зеленый Гай и Владимировку.
- В то же время украинские военные окружили ключевые позиции возле Доброполья, однако об улучшении ситуации там говорить рано. Россияне действительно ведут активные действия недалеко от населенного пункта, но он под контролем ВСУ.
- По словам представителя оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктора Трегубова, россияне также не захватили полностью Часов Яр. Частичный контроль над городом не дает оккупантам ничего существенного.