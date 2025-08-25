За попередньою інформацією, є втрати серед росіян. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітичний проєкт DeepState.

Що відомо про удар?

Сили оборони атакували тимчасово окупований росіянами Соледар. Під ударом опинився командний пункт росіян у населеному пункті. За попередньою інформацією, вдалося ліквідувати щонайменше 6 окупантів.

Згідно з офіційними даними було знищено командира мотострілецької бригади та 5 офіцерів. Можливо некрологи скоро дадуть більше інформації,

– ідеться у повідомленні.

Також аналітики показали відповідні кадри. На них видно дим та вогонь, який спалахнув після атаки.

Авіаудар по командному пункту ворога у Соледарі: дивіться відео

Зазначимо, російські війська повністю зруйнували місто під час боїв у січні 2023 року, і відтоді воно перебуває під їх контролем. Тоді українські сили відійшли від населеного пункту для збереження особового складу.

Яка ситуація у Донецькій області?