Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктора Трегубова в етері національного маратону.
До теми Сили оборони України мають успіхи на Сході, – ЦПД
Що сказав Трегубов про ситуацію у Часовому Яру?
Віктор Трегубов наголосив, що повний контроль над усім Часовим Яром дав би ворогу вільну дорогу у бік Костянтинівки, і можливість просуватися далі, заходити на висоти, рухатися до міста.
Оскільки контроль над Часовим Яром у них (у росіян – 24 Канал) не повний, попри те, що казав навіть сам Путін на зустрічі з Лукашенком, вони це використати саме зараз не можуть,
– пояснив майор.
Речник наголосив, що подібна ситуація у ворога із містом Торецьк, де окупанти взяли його нижню частину, але оскільки пройти саме місто і піти далі росіяни не можуть, то поки що користі від того для ворога немає.
"Тому на ту ж Костянтинівку вони (росіяни – 24 Канал) тепер вже мріють наступати з Покровського напрямку", – зазначив Трегубов.
Він зазначив, що ситуація для ЗСУ на цьому напрямку непроста, але й для росіян вона далеко не така, як вони собі мріють. Адже у їхніх планах – "ось-ось взяти два міста, рушити далі, а там уже Костянтинівка і з півдня – Слов'янсько-Краматорська агломерація". Але ці плани ворога далекі від реалізації.
Яка ситуація на найгарячіших ділянках фронту зараз?
У Генштабі ЗСУ вранці 24 серпня зазначили, що на Краматорському напрямку відбувалося 16 боєзіткнень. Атаки ворога були у районі Часового Яру та в напряму Маркового, Ступочок, Предтечиного, Білої Гори.
Речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов наголосив, що на Покровському напрямку наразі росіяни мають удвічі більше військових, ніж населення міста до війни. Це співвідношення складає 110 тисяч до 60 тисяч відповідно.
Водночас українські морські піхотинці відновили контроль над селом Зелений Гай на Донеччині. 37 окрема бригада морської піхоти разом з 214 окремим штурмовим батальйоном OPFOR успішно зупинили російські війська та закріпили позиції в населеному пункті.