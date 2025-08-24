Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктора Трегубова в етері національного маратону.

Що сказав Трегубов про ситуацію у Часовому Яру?

Віктор Трегубов наголосив, що повний контроль над усім Часовим Яром дав би ворогу вільну дорогу у бік Костянтинівки, і можливість просуватися далі, заходити на висоти, рухатися до міста.

Оскільки контроль над Часовим Яром у них (у росіян – 24 Канал) не повний, попри те, що казав навіть сам Путін на зустрічі з Лукашенком, вони це використати саме зараз не можуть,
– пояснив майор.

Речник наголосив, що подібна ситуація у ворога із містом Торецьк, де окупанти взяли його нижню частину, але оскільки пройти саме місто і піти далі росіяни не можуть, то поки що користі від того для ворога немає.

"Тому на ту ж Костянтинівку вони (росіяни – 24 Канал) тепер вже мріють наступати з Покровського напрямку", – зазначив Трегубов.

Він зазначив, що ситуація для ЗСУ на цьому напрямку непроста, але й для росіян вона далеко не така, як вони собі мріють. Адже у їхніх планах – "ось-ось взяти два міста, рушити далі, а там уже Костянтинівка і з півдня – Слов'янсько-Краматорська агломерація". Але ці плани ворога далекі від реалізації.

Яка ситуація на найгарячіших ділянках фронту зараз?

  • У Генштабі ЗСУ вранці 24 серпня зазначили, що на Краматорському напрямку відбувалося 16 боєзіткнень. Атаки ворога були у районі Часового Яру та в напряму Маркового, Ступочок, Предтечиного, Білої Гори.

  • Речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов наголосив, що на Покровському напрямку наразі росіяни мають удвічі більше військових, ніж населення міста до війни. Це співвідношення складає 110 тисяч до 60 тисяч відповідно.

  • Водночас українські морські піхотинці відновили контроль над селом Зелений Гай на Донеччині. 37 окрема бригада морської піхоти разом з 214 окремим штурмовим батальйоном OPFOR успішно зупинили російські війська та закріпили позиції в населеному пункті.