Однак російські пропагандисти продовжують заявляти про "захоплення Донеччини восени". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на лейтенанта.

Що відомо про ситуацію на фронті?

За словами Коваленка, Сили оборони України мають успіхи на лінії зіткнення, зокрема на Сході. Однак російська пропаганда цю інформацію замовчує.

У них там "перемоги" й "захоплення Донеччини восени". Але ні, цього нема і не буде,

– додав він.

Нагадаємо, 22 серпня очільник ЦПД повідомив, що захисники "дуже вдало" працюють на низці ділянок фронту. Ба більше, місцями ворог відступає.

Які напрямки фронту найскладніші?

До слова, Генеральний штаб ЗСУ відзвітував про 143 бойові зіткнення в п'ятницю. Найбільше атак довелося відбивати на Покровському (38), Лиманському (25) та Новопавлівському (19) напрямках.

За даними речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктора Трегубова, інтенсивність боїв не знижується.

Зокрема, на Покровському напрямку діяло 110 000 російських військових, тоді як населення Покровська до війни складало 60 тисяч людей.

На Лиманському напрямку кількість боєзіткнень зросла втричі – противник використовує кожну можливість для просочення біля Серебрянського лісництва.

Водночас на Новопавлівському напрямку ворог не полишає спроб зайти у Дніпропетровську область.

Ми в обороні. Ми не стільки контратакуємо, не стільки звільняємо, а скільки відкидаємо росіян звідти, де вони намагаються залізти,

– зазначив Трегубов.