Однако российские пропагандисты продолжают заявлять о "захвате Донетчины осенью". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на лейтенанта.

Что известно о ситуации на фронте?

По словам Коваленко, Силы обороны Украины имеют успехи на линии соприкосновения, в частности на Востоке. Однако российская пропаганда эту информацию умалчивает.

У них там "победы" и "захват Донетчины осенью". Но нет, этого нет и не будет,

– добавил он.

Напомним, 22 августа глава ЦПД сообщил, что защитники "очень удачно" работают на ряде участков фронта. Более того, местами враг отступает.

Какие направления фронта самые сложные?

К слову, Генеральный штаб ВСУ отчитался о 143 боевых столкновениях в пятницу. Больше всего атак пришлось отражать на Покровском (38), Лиманском (25) и Новопавловском (19) направлениях.

По данным спикера оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктора Трегубова, интенсивность боев не снижается.

В частности, на Покровском направлении действовало 110 000 российских военных, тогда как население Покровска до войны составляло 60 тысяч человек.

действовало 110 000 российских военных, тогда как население Покровска до войны составляло 60 тысяч человек. На Лиманском направлении количество боестолкновений выросло втрое – противник использует каждую возможность для просачивания возле Серебрянского лесничества.

количество боестолкновений выросло втрое – противник использует каждую возможность для просачивания возле Серебрянского лесничества. В то же время на Новопавловском направлении враг не оставляет попыток зайти в Днепропетровскую область.

Мы в обороне. Мы не столько контратакуем, не столько освобождаем, а сколько отбрасываем россиян оттуда, где они пытаются залезть,

– отметил Трегубов.