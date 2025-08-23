Однако российские пропагандисты продолжают заявлять о "захвате Донетчины осенью". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на лейтенанта.
Что известно о ситуации на фронте?
По словам Коваленко, Силы обороны Украины имеют успехи на линии соприкосновения, в частности на Востоке. Однако российская пропаганда эту информацию умалчивает.
У них там "победы" и "захват Донетчины осенью". Но нет, этого нет и не будет,
– добавил он.
Напомним, 22 августа глава ЦПД сообщил, что защитники "очень удачно" работают на ряде участков фронта. Более того, местами враг отступает.
Какие направления фронта самые сложные?
К слову, Генеральный штаб ВСУ отчитался о 143 боевых столкновениях в пятницу. Больше всего атак пришлось отражать на Покровском (38), Лиманском (25) и Новопавловском (19) направлениях.
По данным спикера оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктора Трегубова, интенсивность боев не снижается.
- В частности, на Покровском направлении действовало 110 000 российских военных, тогда как население Покровска до войны составляло 60 тысяч человек.
- На Лиманском направлении количество боестолкновений выросло втрое – противник использует каждую возможность для просачивания возле Серебрянского лесничества.
- В то же время на Новопавловском направлении враг не оставляет попыток зайти в Днепропетровскую область.
Мы в обороне. Мы не столько контратакуем, не столько освобождаем, а сколько отбрасываем россиян оттуда, где они пытаются залезть,
– отметил Трегубов.