Российские солдаты иногда не способны оказать сопротивление ВСУ. Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь на заявление Андрея Коваленко.
Какая ситуация на фронте?
По данным Центра противодействия дезинформации, подразделения Сил обороны достигают успехов в локальных наступательных действиях, заставляя российские войска отступать на отдельных отрезках фронта.
В некоторых секторах линии соприкосновения враг вынужден оставлять свои позиции из-за высоких потерь и нехватки резервов.
Что известно о тактике россиян на линии огня?
Российское командование сознательно не обеспечивает надлежащую подготовку своих солдат к боевым действиям. Вместо этого основную ставку во вражеской армии делают на массовость и количество. Подполковник Максим Жорин сообщил, что россияне осуществляют штурмы с разных направлений малыми группами, не уделяя внимания военной подготовке пехотинцев.
Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях. Украинские подразделения ведут бои против сил врага, превосходящих, и эффективно отражая российские штурмы.
Сейчас противник активно применяет небольшие пехотные группы, избегая прямых атак на населенные пункты. Их тактика заключается в просачивании через пробелы и создании впечатления, что они якобы захватили определенные территории.
Если раньше оккупанты стремились захватывать города и села, выбивая оттуда украинские войска, то теперь они пытаются минимизировать боевые столкновения, ища слабые места в обороне ВСУ.