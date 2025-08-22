Российские солдаты иногда не способны оказать сопротивление ВСУ. Об этом пишет 24 Канал, ссылаясь на заявление Андрея Коваленко.

Какая ситуация на фронте?

По данным Центра противодействия дезинформации, подразделения Сил обороны достигают успехов в локальных наступательных действиях, заставляя российские войска отступать на отдельных отрезках фронта.

В некоторых секторах линии соприкосновения враг вынужден оставлять свои позиции из-за высоких потерь и нехватки резервов.

Что известно о тактике россиян на линии огня?