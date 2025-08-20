Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Сырский о ситуации в Донецкой области

Александр Сырский сообщил, что посвятил день поездке в подразделения, которые выполняют боевые задачи в Донецкой области. Кроме того, он назвал самые сложные участки фронта и места продвижения российской армии.

Самыми горячими направлениями остаются Покровский, Добропольский и Новопавловский. Также противник усиливает давление на севере Донецкой области, на Лиманском направлении,

– написал Сырский.

По его словам, украинские подразделения ведут тяжелые оборонительные бои против превосходящих сил противника. ВСУ мужественно отражают штурмы и иногда осуществляют активные ответные действия.

Главнокомандующий пообщался с командирами бригад и корпусов, чтобы получить подробную информацию о ситуации на поле боя и в управленческих звеньях. На основе этих докладов он принял решение, направленные на укрепление обороны. Также добавил, что воины в Донецкой области получают необходимую помощь и усиление.

Какая ситуация на фронте?