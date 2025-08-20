Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Сырский о ситуации в Донецкой области
Александр Сырский сообщил, что посвятил день поездке в подразделения, которые выполняют боевые задачи в Донецкой области. Кроме того, он назвал самые сложные участки фронта и места продвижения российской армии.
Самыми горячими направлениями остаются Покровский, Добропольский и Новопавловский. Также противник усиливает давление на севере Донецкой области, на Лиманском направлении,
– написал Сырский.
По его словам, украинские подразделения ведут тяжелые оборонительные бои против превосходящих сил противника. ВСУ мужественно отражают штурмы и иногда осуществляют активные ответные действия.
Главнокомандующий пообщался с командирами бригад и корпусов, чтобы получить подробную информацию о ситуации на поле боя и в управленческих звеньях. На основе этих докладов он принял решение, направленные на укрепление обороны. Также добавил, что воины в Донецкой области получают необходимую помощь и усиление.
Какая ситуация на фронте?
В течение суток 19 августа на фронте произошло 175 боестолкновений. На Покровском направлении украинские защитники отбили 50 штурмов, на Лиманском – 33 атаки, а на Новопавловском – 28 попыток прорыва.
Российские подразделения временно продвинулись в тыловые районы под Добропольем, но оккупант уже изолирован. Командир 1-го ОШП "Перун" отметил, что угрозы окружения Покровска пока нет.
Враг сосредотачивает силы в регионах Лиман – Краматорск – Константиновка. На других направлениях, в частности на Херсонщине и Сумщине, ситуация стабильная, и попыток прорыва оккупантов не зафиксировано.