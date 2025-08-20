Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Дивіться також Прорив під Добропіллям, бої за Покровськ, брак піхоти: інтерв’ю з "Перуном", командиром 1-го ОШП

Сирський про ситуацію на Донеччині

Олександр Сирський повідомив, що присвятив день поїздці до підрозділів, які виконують бойові завдання на Донеччині. Крім того, він назвав найскладніші ділянки фронту та місця просування російської армії.

Найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський. Також противник посилює тиск на півночі Донеччини, на Лиманському напрямку,

– написав Сирський.

За його словами, українські підрозділи ведуть важкі оборонні бої проти сил противника, що переважають. ЗСУ мужньо відбивають штурми та подекуди здійснюють активні дії у відповідь.

Головнокомандувач поспілкувався з командирами бригад і корпусів, щоб отримати детальну інформацію про ситуацію на полі бою та в управлінських ланках. На основі цих доповідей він ухвалив рішення, спрямовані на зміцнення оборони. Також додав, що воїни на Донеччині отримують необхідну допомогу та підсилення.

Яка ситуація на фронті?