Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук, зауваживши, що найважчою ситуація є біля Покровська. Ворог мав там успіхи, але згодом українські військові відкинули його назад.
Що відбувається на гарячих ділянках фронту?
19 серпня оператори БпЛА підрозділу "Роніні" 65 окремої механізованої бригади атакували та знищили російський вантажний потяг з цистернами, що зруйнувало залізничне сполучення окупантів. За словами офіцера ЗСУ, такі дії на Півдні – свідчення того, як Україна може унеможливлювати наступальні дії ворога. Після Курської операції завдання росіян на Півдні стали мінімальними – захопити місто Оріхів, чого вони досі не досягли.
Водночас на інших ділянках фронту є інша насиченість особового складу ворога та їхні цілі. ЗСУ перехопили ініціативу біля Добропілля, Покровський район. Там ворог "висунув язик", який обрізали українські військові.
Зараз там відбуваються зачистки, ворог в оточенні. Також стабілізуємо ситуацію біля Родинського – це важлива для нас логістична артерія,
– наголосив він.
Де ворог перебуває в оточенні: дивіться на карті
Ткачук зазначив, що українські резерви підійшли до Покровська, але поки що рано говорити про перехоплення ініціативи там. Ситуація в районі міста залишається складною.
Він додав, що важкою гарячі бої відбуваються і в агломерації Лиман – Краматорськ – Костянтинівка. Там ворог концентрує велику кількість своїх сил. Щодо Херсонщини та Сумщини – ситуація стабільна, там окупанти не роблять успішних маневрів.
На яких ще напрямках марно намагались просуватись росіяни?
- Росіяни атакували північ Харківщини, а саме здійснили наміри прориву в районі Вовчанська і Синельникового. Крім цього, окупанти намагаються наступати в напрямку Великого Бурлука. Однак ворожих просувань не зафіксовано.
- Біля Часового Яру також були спроби окупантів натиснути на саме місто та село Предтечине, але безрезультатно.
- Також ворог здійснив невдалі спроби просувань на Куп'янському напрямку.