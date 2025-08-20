Про це в середу, 20 серпня, попередив Центр протидії дезінформації при РНБО, передає 24 Канал. Україна за роки незалежності ніколи не мала регулярної армії такої чисельності.

Що відомо про новий фейк?

Пропагандисти переконують, що російські хакери нібито зламали базу даних Генштабу ЗСУ, звідки отримали інформацію про "1,7 мільйона загиблих і зниклих українських військових" за час повномасштабного вторгнення.

Мета цього фейку – деморалізувати українців, переконати світ у "виснаженості та неефективності ЗСУ" та послабити її (України – 24 Канал) міжнародну підтримку,

– зазначають у ЦПД.

У ЦПД фейк назвали "абсолютно абсурдним", оскільки Україна за роки незалежності не мала регулярної армії у 1,7 мільйона осіб.

Зверніть увагу! Станом на січень 2025 року, зі слів Володимира Зеленського, чисельність української армії становила 880 тисяч осіб. Окрім того, президент повідомляв, що втрати російських військовослужбовців втричі перевищують українські.

Нагадаємо, раніше пропагандисти запустили телеграм-бот для збору чутливої інформації про українських військових під приводом пошуку зниклих безвісти.

Що відомо про втрати росіян у війні?

Станом на ранок 20 серпня Генштаб ЗСУ відзвітував про близько 1 072 700 ліквідованих окупантів із 24 лютого 2022 року.

У ЦПД наголосили – це нівелює вигадані цифри пропагандистів щодо втрат України.

Ба більше, наразі росіяни позбулися: