Його мета – подальший тиск та шантаж. Про небезпеку попередили в Центрі протидії дезінформації при РНБО, передає 24 Канал.

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Що відомо про телеграм-бот

У Telegram поширюється ворожий чат-бот, який нібито "допомагає знайти зниклих українських військових".

Він збирає інформацію від родичів – автори повідомлень просять надіслати повні особисті дані: ПІБ, дату народження, фото, підрозділ, обставини зникнення тощо.

У ЦПД попереджають, що насправді йдеться про збір чутливої інформації, яку можуть використати проти самих військовослужбовців або їхніх родин з метою подальшого тиску та шантажу.

Увага! У жодному разі не взаємодійте з подібними ботами, повідомляйте про них у компетентні органи – СБУ, Кіберполіцію тощо. Дізнатись інформацію про своїх рідних, які знаходяться у ворожому полоні, можна у відповідних структурах.



Як росіяни збирають чутливу інформацію в Telegram / Фото ЦПД

Нагадаємо, із весни 2024 року СБУ затримала понад 700 осіб, причетних до шпигунства, підпалів і вибухів на користь Росії. З них приблизно чверть (175 осіб) – молодші за 18 років, яких вербували в месенджерах з обіцянками "швидкого заробітку".