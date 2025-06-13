Встановити щось стосовно цих осіб буде можливо лише після закінчення війни або припинення активних бойових дій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Media Center Ukraine.

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Скільки людей вважають зниклими

За словами Артура Добросердова, кількість зниклих безвісти за особливих обставин станом на сьогодні в Україні сягає понад 70 тисяч осіб. Дізнатися щось про них вдасться лише, коли активність на фронті зменшиться або припиниться повністю.

Якщо на сьогодні кількість зниклих безвісти – понад 70 тисяч, то більшість фактів, що сталися з нашими зниклими безвісти, ми зможемо дізнатися після завершення війни, або хоча б активної фази бойових дій,

– заявив він.

Уповноважений зазначив, що дізнатися долю зниклих безвісти українців також стане можливим тоді, коли України отримає від Росії відомості стосовно всіх осіб, які перебувають у полоні або в заручниках. Крім того, потрібні й інші можливості.

"І це тоді, коли можливо буде реалізувати практично можливість роботи пошукових груп в тих зонах, де велися бойові дії, в тих зонах, які зараз є сірими зонами, і, авжеж, на окупованих територіях", – додав посадовець.

До слова, Верховна Рада під час засідання 5 червня підтримала новий законопроєкт щодо зниклих безвісти на війні. Він передбачає уточнення строків, від яких особу можуть визнати померлою. Відомо, що "за" проголосували 262 депутати.