За попередньою інформацією, жіночої статі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

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Що відомо про жертв удару

Через влучання по підприємству спалахнула масштабна пожежа. Спершу було відомо про 5 постраждалих – 3 жінок і 2 чоловіків. Згодом у прокуратурі зазначили – на території може бути заблоковано 6 працівників, зв'язок із ними відсутній.

Тіло першої жертви виявили під час проведення пошуково-рятувальних робіт у вівторок, 10 червня.

Зверніть увагу! За інформацією, мера Ігоря Терехова, на місці терористичного удару вилучили вже 2 тіла загиблих, а також знайшли ще 1.

Працівники ДСНС продовжують розбір завалів та докладають максимальних зусиль, щоб дістатися до підвального рівня та виявити зниклих осіб,

– йдеться в повідомленні прокуратури.

Там додали, що кількість загиблих унаслідок масштабної російської атаки по Харкову зросла до 5 людей.