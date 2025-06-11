По предварительной информации, женского пола. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

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Что известно о жертвах удара

Из-за попадания по предприятию вспыхнул масштабный пожар. Сначала было известно о 5 пострадавших – 3 женщинах и 2 мужчинах. Позже в прокуратуре отметили – на территории может быть заблокировано 6 работников, связь с ними отсутствует.

Тело первой жертвы обнаружили во время проведения поисково-спасательных работ во вторник, 10 июня.

Обратите внимание! По информации, мэра Игоря Терехова, на месте террористического удара изъяли уже 2 тела погибших, а также нашли еще 1.

Работники ГСЧС продолжают разбор завалов и прилагают максимальные усилия, чтобы добраться до подвального уровня и обнаружить пропавших лиц,

– говорится в сообщении прокуратуры.

Там добавили, что количество погибших в результате масштабной российской атаки по Харькову возросло до 5 человек.