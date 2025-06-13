Установить что-то в отношении этих лиц будет возможно только после окончания войны или прекращения активных боевых действий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Media Center Ukraine.

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Сколько людей считают пропавшими без вести

По словам Артура Добросердова, количество пропавших без вести при особых обстоятельствах по состоянию на сегодня в Украине достигает более 70 тысяч человек. Узнать что-то о них удастся только, когда активность на фронте уменьшится или прекратится полностью.

Если на сегодня количество пропавших без вести – более 70 тысяч, то большинство фактов, произошедших с нашими пропавшими без вести, мы сможем узнать после завершения войны, или хотя бы активной фазы боевых действий,

– заявил он.

Уполномоченный отметил, что узнать судьбу пропавших без вести украинцев также станет возможным тогда, когда Украина получит от России сведения относительно всех лиц, которые находятся в плену или в заложниках. Кроме того, нужны и другие возможности.

"И это тогда, когда возможно будет реализовать практически возможность работы поисковых групп в тех зонах, где велись боевые действия, в тех зонах, которые сейчас являются серыми зонами, и, авжеж, на оккупированных территориях", – добавил чиновник.

К слову, Верховная Рада во время заседания 5 июня поддержала новый законопроект относительно пропавших без вести на войне. Он предусматривает уточнение сроков, от которых лицо могут признать умершим. Известно, что "за" проголосовали 262 депутата.