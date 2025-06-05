Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко.

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Что известно о законопроекте о пропавших без вести

Так, Рада поддержала в первом чтении законопроект №12451, который вносит изменения в статью 46 Гражданского кодекса – "Объявление физического лица умершим". "За" проголосовали 262 депутата.

Как и раньше, физическое лицо, которое пропало без вести в связи с военными действиями, вооруженным конфликтом, может быть объявлено судом умершим по истечении двух лет со дня окончания военных действий.

Однако уточнено, что с учетом конкретных обстоятельств дела суд может объявить физическое лицо умершим и до истечения этого срока, но не ранее истечения шести месяцев от наступления обстоятельств, которые угрожали ему смертью или дают основание предполагать его гибель.