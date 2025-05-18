Сколько получают семьи военных
Если такого распоряжения нет, выплаты распределяются по-другому, передает 24 Канал со ссылкой на Минветеранов.
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50% денежного обеспечения распределяется равными долями между членами семьи пропавшего без вести первой очереди:
- женой (мужем);
- законными представителями несовершеннолетних детей;
- детьми с инвалидностью с детства или их представителями;
- родителями военнослужащего (при условии, что они не лишены родительских прав и не получают алименты).
В случае отсутствия лиц первой очереди, 20% денежного обеспечения распределяется между совершеннолетними детьми, родными братьями и сестрами, законным представителем которых является военнослужащий.
Остальная сумма (50% или 80%) остается на счетах воинской части и выплачивается самому военному после его возвращения или включается в состав наследства в случае официального признания его гибели.
Обратите внимание! Для получения выплат необходимо подать заявление на имя командира воинской части и предоставить соответствующие документы, подтверждающие родственные связи и личность заявителя.