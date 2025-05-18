Скільки отримують сім'ї військових
Якщо такого розпорядження немає, виплати розподіляються по-іншому, передає 24 Канал з посиланням на Мінветеранів.
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50% грошового забезпечення розподіляється рівними частками між членами сім'ї зниклого безвісти першої черги:
- дружиною (чоловіком);
- законними представниками неповнолітніх дітей;
- дітьми з інвалідністю з дитинства або їхніми представниками;
- батьками військовослужбовця (за умови, що вони не позбавлені батьківських прав і не отримують аліменти).
У разі відсутності осіб першої черги, 20% грошового забезпечення розподіляється між повнолітніми дітьми, рідними братами та сестрами, законним представником яких є військовослужбовець.
Решта суми (50% або 80%) залишається на рахунках військової частини й виплачується самому військовому після його повернення або включається до складу спадщини у разі офіційного визнання його загибелі.
Зауважте! Для отримання виплат необхідно подати заяву на ім'я командира військової частини та надати відповідні документи, що підтверджують родинні зв'язки та особу заявника.