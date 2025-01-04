Адвокат Роман Лихачов розповів NV про зміни у виплатах родичам військовослужбовців, які зникли безвісти або потрапили в полон. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

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Які нововведення плануються

Нововведення, які набувають чинності 1 лютого 2025 року, регулює оновлений закон "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей".

Раніше виплати в розмірі близько 120 тисяч гривень щомісяця отримував лише один з представників родини, зазвичай дружина або чоловік військовослужбовця.

Тепер, за відсутності особистого розпорядження військового, виплати розподілятимуться так:

50% виплат розподіляються рівно між представниками першої черги – дружиною (чоловіком), законним представникам неповнолітніх дітей, дітьми з-поміж осіб з інвалідністю з дитинства або їх законними представниками та батьками військових (крім тих, що отримують від нього аліменти, а також батьків, позбавлених батьківських прав);

виплат розподіляються рівно між представниками першої черги – дружиною (чоловіком), законним представникам неповнолітніх дітей, дітьми з-поміж осіб з інвалідністю з дитинства або їх законними представниками та батьками військових (крім тих, що отримують від нього аліменти, а також батьків, позбавлених батьківських прав); Якщо представників першої черги немає, 20% йдуть родичам другої черги (повнолітнім дітям, братам або сестрам).

Невиплачена частина коштів (50% або 80%) зберігається у військовій частині та виплачуватиметься бійцю у разі повернення його з полону або появи, якщо він був визнаний зниклим безвісти.

Роман Лихачов відзначає як переваги, так і недоліки нового підходу. З одного боку, виплати тепер доступні ширшому колу родичів. З іншого – сума зменшується для кожного отримувача.

Раніше було парадоксально, якщо дружина отримувала всі гроші, навіть в умовах, коли та подала на розлучення. Вона могла вчасно відкликати заяву та отримувати всі гроші, коли батьки військового не отримували нічого.

З іншого боку тепер кошти отримає умовно і батько або мати, які з сином не спілкуються, виїхали за кордон. Тоді ті, які їх потребують більше в Україні, отримуватимуть менше.

Особисті розпорядження військових могли б вирішити питання справедливого розподілу коштів. Водночас Лихачов звертає увагу на те, що нові правила поки не стосуються Нацгвардії та прикордонників.

У разі загибелі військового або оголошення його судом померлим не виплачена сума має включатися до складу спадщини.

Крім того, адвокат наголосив, що члени сімей військових, які добровільно здалися в полон, залишили військові частини самовільно або дезертирували, не матимуть права на виплати.