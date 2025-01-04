Адвокат Роман Лихачев рассказал NV об изменениях в выплатах родственникам военнослужащих, пропавших без вести или попавших в плен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

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Какие нововведения планируются

Нововведения, которые вступают в силу 1 февраля 2025 года, регулирует обновленный закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Ранее выплаты в размере около 120 тысяч гривен ежемесячно получал лишь один из представителей семьи, обычно жена или муж военнослужащего.

Теперь, при отсутствии личного распоряжения военного, выплаты будут распределяться так:

50% выплат распределяются ровно между представителями первой очереди – женой (мужем), законным представителям несовершеннолетних детей, детьми из числа лиц с инвалидностью с детства или их законными представителями и родителями военных (кроме тех, получающих от него алименты, а также родителей, лишенных родительских прав);

выплат распределяются ровно между представителями первой очереди – женой (мужем), законным представителям несовершеннолетних детей, детьми из числа лиц с инвалидностью с детства или их законными представителями и родителями военных (кроме тех, получающих от него алименты, а также родителей, лишенных родительских прав); Если представителей первой очереди нет, 20% идут родственникам второй очереди (совершеннолетним детям, братьям или сестрам).

Невыплаченная часть средств (50% или 80%) хранится в воинской части и будет выплачиваться бойцу в случае возвращения его из плена или появления, если он был признан пропавшим без вести.

Роман Лихачев отмечает как преимущества, так и недостатки нового подхода. С одной стороны, выплаты теперь доступны более широкому кругу родственников. С другой – сумма уменьшается для каждого получателя.

Раньше было парадоксально, если жена получала все деньги, даже в условиях, когда та подала на развод. Она могла вовремя отозвать заявление и получать все деньги, когда родители военного не получали ничего.

С другой стороны теперь средства получит условно и отец или мать, которые с сыном не общаются, выехали за границу. Тогда те, которые в них нуждаются больше в Украине, будут получать меньше.

Личные распоряжения военных могли бы решить вопрос справедливого распределения средств. В то же время Лихачев обращает внимание на то, что новые правила пока не касаются Нацгвардии и пограничников.

В случае гибели военного или объявления его судом умершим не выплаченная сумма должна включаться в состав наследства.

Кроме того, адвокат отметил, что члены семей военных, которые добровольно сдались в плен, оставили воинские части самовольно или дезертировали, не будут иметь права на выплаты.