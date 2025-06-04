Сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Софию Федину.

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Что известно о законопроекте №13229

Законопроект №13229, согласно которому граждане старше 60 лет смогут подписать контракт на военную службу, принят в первом чтении. За него проголосовали 297 народных депутатов.

Новый законопроект предусматривает, что во время действия военного положения на контрактную службу в ВСУ смогут принимать лиц в возрасте от 60 лет – при условии их пригодности к службе и согласия командира части.

Также такие лица могут быть зачислены и на офицерские должности – если на это есть согласование Генштаба.

Контракт будет заключаться сроком на один год с возможностью продления. Предусматривается установление испытательного срока сроком на два месяца, в течение которого контракт могут расторгнуть, если военнослужащий окажется непригодным для службы.

Напомним, ранее Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект о военном омбудсмене. За соответствующее решение проголосовали 287 народных депутатов.