Его цель – дальнейшее давление и шантаж. Об опасности предупредили в Центре противодействия дезинформации при СНБО, передает 24 Канал.

Смотрите также Пропавшие без вести во время войны: как их ищут и что следует знать родным, чтобы не попасть к мошенникам

Что известно о телеграмм-боте

В Telegram распространяется вражеский чат-бот, который якобы "помогает найти пропавших украинских военных".

Он собирает информацию от родственников – авторы сообщений просят прислать полные личные данные: ФИО, дату рождения, фото, подразделение, обстоятельства исчезновения и тому подобное.

В ЦПД предупреждают, что на самом деле речь идет о сборе чувствительной информации, которую могут использовать против самих военнослужащих или их семей с целью дальнейшего давления и шантажа.

Внимание! Ни в коем случае не взаимодействуйте с подобными ботами, сообщайте о них в компетентные органы – СБУ, Киберполицию и тому подобное. Узнать информацию о своих родных, которые находятся во вражеском плену, можно в соответствующих структурах.



Как россияне собирают чувствительную информацию в Telegram / Фото ЦПД

Напомним, с весны 2024 года СБУ задержала более 700 человек, причастных к шпионажу, поджогам и взрывам в пользу России. Из них примерно четверть (175 человек) – моложе 18 лет, которых вербовали в мессенджерах с обещаниями "быстрого заработка".